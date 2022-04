El Clan del Golfo y los Caparros se pelean el reclutamiento en Moravia

El grupo armado los Caparros no es el único que recluta jóvenes en el barrio Moravia de Medellín. Aunque en los expedientes de la Fiscalía reposa una denuncia del año 2021, Caracol Radio conoció que el Clan del Golfo puso sus ojos en esta misma zona.



Todo se conoció por el testimonio de un joven de 18 años que fue capturado en Cáceres, Bajo Cauca y, quien según la investigación, fue reclutado en este barrio por los Caparros sin cumplir la mayoría de edad. Meses después y en medio un intenso operativo fue recuperado, pero luego llegaron hombres del Clan del Golfo a Moravia, le ofrecieron dinero y droga y, pese al riesgo que tuvo de ser asesinado, aceptó, ya no en condición de reclutado sino como un integrante más que debía seguir las órdenes de sus cabecillas.



Pero su vinculación duró poco. El joven fue capturado por el Gaula Militar por el delito de portey tráfico de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares y aunque poco quiso hablar, reveló cuántos días y dónde fue su entrenamiento "en la tarde llegó y me dijo -ya pelao lo que hay es droga- Y yo le dije que bueno... Me dijo -allá le van a dar entrenamiento, le van a dar su chaleco, su fusil, su bolso y víveres. ¡Ojo con la retaguardia! Manéjese bien. 15 días de entrenamiento, lo hice en una casa finca adentro por Santa Rita". También se conoció que los jóvenes que renunciaron a los Caparros para integrar el Clan del Golfo están siendo enviados al Bajo Cauca porque ya conocen la zona.



La investigación comprueba que los dos grupos armados se están peleando esta zona de Medellín y advierte el riesgo que están corriendo los menores en este barrio. En diciembre del año pasado, Caracol Radio conoció que hay 18 denuncias por reclutamiento en el Bajo Cauca, una de ellas, al parecer, se produjo en la comuna 13.