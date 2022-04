Magisterio sigue reclamando explicaciones por demora en el PAE

Un nuevo llamado hicieron los directivos de Asinort el sindicato que representa al magisterio en Norte de Santander para que la administración defina el futuro del Plan de Alimentación Escolar.

Los docentes insistieron al mandatario local Jairo Yáñez en una respuesta sobre lo que ha venido ocurriendo como también un mecanismo que permita la ejecución del proyecto para los estudiantes en las escuelas y colegios públicos.

Orielso Torrado dijo a Caracol Radio que "no entendemos como han pasado ya tres meses y esto no tiene ninguna justificación, que va a pasar con los recursos de estos tres meses, quien va a responder por los alimentos de los 70 mil niños que aún no reciben la alimentación escolar".

Dijo el líder sindical que "esto es producto de la desorganización administrativa que reina en este proceso y donde la administración no ha podido dar una respuesta a la comunidad educativa que sigue esperando una solución".

Por esta situación, la Procuraduría inicio una investigación, también lo anunció la personería para determinar porque el retraso en la ejecución del Pae en Cúcuta. Se espera ahora que con la llegada de un nuevo secretario a este sector se pueda avanzar en el mismo de acuerdo a sus primeros anuncios.