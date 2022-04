Lider Wayuu en defensa del arroyo Bruno denuncia amenazas en La Guajira

Tras la investigación de Caracol Radio, se conocen amenazas contra el líder Wayuu Luis Misael Socarrás y su familia, quien ha luchado en defensa de las comunidades indígenas, para evitar la desviación del arroyo Bruno en el municipio de Albania, La Guajira.

De acuerdo con el líder ancestral, sujetos que se movilizaban en tres motocicletas de alto cilindraje y con armas largas, estuvieron vigilando su vivienda y la de su familia, a la que intentaron ingresar sin tener éxito.

“Uno de mis sobrinos salió a acercarse y logra ver y escuchar a las personas cuando se bajan, parquean las motos y dicen “aquí es, aquí es, este es el lugar” y mi sobrino dice que sacaron un celular, hicieron una llamada y se devolvieron insistiendo en que esa era la casa”, aseguró Socarrás.

La agonía de las comunidades indígenas por desvío del Arroyo Bruno

Advirtió que, pese a que intentó en reiteradas oportunidades comunicarse con la Policía, no fue posible obtener respuesta, lo cual le extrañó, ya que por orden de la Unidad Nacional de Protección -que lo escolta durante el día-, las autoridades deberían estar vigilando frecuentemente su casa.

“Días antes, el sábado habíamos hecho un plantón en uno de los ingresos de la mina, porque la Mesa Interinstitucional le da prácticamente el aval al Cerrejón para la explotación del arroyo Bruno. Estuvimos allí varios líderes y comunidades y después de eso fueron las intimidaciones”, dijo.

Lamentó que no se haya dado una rápida reacción de la Policía, que finalmente lo contactó el martes en la mañana para preguntar qué había ocurrido. Además, cuestionó que no haya podido interponer la denuncia ante la Fiscalía, ya que no pudieron atenderlo y le pidieron acercarse el próximo lunes con la denuncia por escrito, para sumarlo al expediente que existe, por amenazas que ha recibido anteriormente.

Finalmente dijo que teme por lo que pueda pasar con su familia y con otros líderes de comunidades como El Charito y El Rocío, donde también hay personas intimidadas.

Las intimidaciones de Socarrás, se dan luego del primer informe que presentó Caracol Radio sobre el impacto de la decisión de la Mesa Interinstitucional del arroyo Bruno, de mantener la desviación del mismo, en beneficio de las labores que adelanta la empresa Cerrajón en la zona.