Si permitimos explotación en el desvío, acaban al Arroyo Bruno: Indígenas

Esta es la segunda entrega de Caracol Radio sobre el Arroyo Bruno, en La Guajira, que corre como límite entre Maicao y Albania, nace en la Serranía del Perijá, dentro de la reserva forestal Montes de Oca y avanza por 22.4 kilómetros hasta desembocar en el río Ranchería.

Este arroyo tuvo un desvío de 700 metros al norte en un tramo de 3.6 kilómetros, que está afectando gravemente a la comunidad Wayuú de la zona, y que una mesa interinstitucional dio a conocer un informe favorable para mantener este desvío.

En Charito, otra comunidad indígena que se encuentra a pocos metros de la línea férrea del Cerrejón, que lleva el carbón hasta Puerto Bolívar, advierten que se verán obligados a abandonar sus territorios.

José Miguel Gil Pushaina, autoridad tradicional de esta comunidad, dice que aquí ya sufren las consecuencias hace años de abrirle paso a la explotación del carbón dejando a un lado los recursos naturales, como el agua.

"El manantial que teníamos estaba a 500 metros y cuando la construcción en 1982 comenzó a construir la línea férrea partieron la zona donde él nacía y cuando hicieron eso porque hicieron voladura, lo fracturaron y ahora nace a tres metros de la línea férrea. Hoy nos quedan a 800 metros. Estar un manantial a tres metros de la línea férrea, imagínese la contaminación que hay ahí", dijo.

El equipo de Caracol Radio evidenció que este manantial estaba sucio, en el momento que se hizo la visita, con un bajo nivel del agua y aledaño a la línea férrea había carbón, al lado de este cuerpo de agua.

Pero no solo indígenas, hombres del Ejército también tienen que ir en busca de este líquido, así nos habló uno de ellos, quien pidió omitir su nombre.

"Llegamos hasta acá por la escasez del agua porque en varios puntos de La Guajira es muy poco encontrar agua. Pasamos por la comunidad, a veces, rogando y hay comunidades que nos regalan agua y otras que no". Él hace parte de los militares que están cerca de la línea férrea y prestan seguridad.

La semana pasada, justo antes de conocerse el informe de la mesa interinstitucional del que les hablamos ayer, estuvo recorriendo la zona un grupo de parlamentarios europeos. Se comprometieron a dar a conocer en Europa los testimonios que escucharon y manifestaron que no se puede ser indiferente por lo que están pasando las comunidades indígenas.

“Después de Semana Santa habrá un debate en el parlamento del Reino Unido sobre Colombia. Vamos a estar compartiendo nuestras visiones, las informaciones que hemos recibido durante este viaje”, así lo dijo Brendan O´Hara de Escocia.

Luis Misael Socarras, autoridad ancestral y una de las personas que interpuso la acción de tutela en la Corte Constitucional, y cuyo desarrollo podría frenó este proyecto hizo un llamado a que no permitan que este arroyo pierda su vida manteniendo el desvío.

“La mesa en su afán de darle vía libre a la explotación de los 3.6 kilómetros que desvió Cerrejón, no hicieron los estudios necesarios, incluso ese desvió fue hecho sin ningún estudio como lo confirmó el ANLA. Por eso no estamos de acuerdo con eso. Si permitimos la explotación nos va a matar el arroyo”, manifestó.

¿QUÉ DICE LA EMPRESA?

Caracol Radio buscó una respuesta oficial de la empresa y luego de hacer los análisis internos sobre el reportaje de Caracol Radio, la respuesta que nos entregaron a través de la oficina de comunicaciones, fue que como la Corte Constitucional está revisando el caso, prefieren no participar en entrevistas para no afectar el proceso judicial.

Vía WhatsApp nos enviaron unos comentarios: que están al tanto del trabajo de la Mesa; que la Corte no ha ordenado devolver el arroyo a su cauce original; que este no es para pasar de transportar 35 a 40 millones de toneladas de carbón y que hay en las redes y en la página web de la empresa, testimonios de terceros que han visitado el arroyo Bruno y dan otro panorama de la situación. En ese mensaje insistieron, sin embargo, que esos comentarios no son hechos como posición oficial de la compañía.

Mientras tanto, 34 comunidades Wayúu y comunidades afrodescendientes, se abastecen de agua del arroyo Bruno. Esperaban que tras la sentencia de la Corte Constitucional, la mesa interinstitucional les diera la razón, pero no fue así. El pasado sábado hicieron una protesta en la vía hacia Cerrejón, alzando su voz contra este proyecto, ahora esperan que tengan otra suerte en esta pelea por el arroyo que consideran parte sustancial de sus vidas.