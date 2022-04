“Estoy privado de la libertad de una manera injusta”: Mayor Molano

La familia de Santiago Murillo, joven asesinado el primero de mayo del 2021 en el marco de las protestas sociales en Ibagué, le respondió al mayor Jorge Mario Molano, quién afirmó en la última audiencia, que está privado de la libertad de manera injusta, le dicen que, si cree ser inocente, porque no afronta el juicio para que salga a la luz la verdad.

“Lo comprendo perfectamente, pero quiero algo su señoría con todo respeto, como refiero en el documento es mi derecho tener una defensa alineada a los parámetros que yo tengo su señoría, se preocupan por el tema de los términos, cuando yo estoy privado de la libertad de una manera injusta, espero considere esta petición que hago para lograr ubicar una defensa para enfrentar lo que queda del proceso”, dijo Molano en la última audiencia.

Para Sandra Menses, madre de Murillo, lo que está sucedido en cada una de las audiencias del juicio oral en contra del oficial acusado del homicidio, son maniobras que buscan la libertad por vencimiento de términos del uniformado.

“Nos deja sorprendidos este señor, el mayor Molano, el asesino se presume de su inocencia, si se presume de ser inocente porque no enfrenta la situación, porque no enfrenta la verdad, porqué no se defiende, que permita cada una de las etapas para que muestre su verdad”, dijo Meneses.

Además, sostuvo que no entiende porque aprovecha cada audiencia para evadir la justicia como se viene presentado. “Que aproveche para dar su versión, nosotros tenemos las pruebas, tarde o temprano se conocerá la verdad de todo”.

“Por nuestra parte estamos tranquilos porque la Fiscalía, la Procuraduría y el doctor Miguel Angel del Rio han hecho muy buen trabajo poniendo todas las cartas sobre la mesa para mostrárselas a todo el mundo”, sostuvo Meneses.

Hay que recordar que el pasado jueves en medio de una audiencia frustrada Molano anunció que cambiará de abogado, situación que generó molestia por parte de la Fiscalía, Procuraduría y el despacho del Juez. El mayor tendrá cinco días hábiles para que dé a conocer el nombre del nuevo defensor o sino le asignarán uno de oficio.

Las fechas establecidas para continuar con la audiencia preparatoria serán el 12 y 19 de mayo, y 12 de junio confirmó el despacho del juez que tiene a su cargo este caso.