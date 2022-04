Controles dejaron 13 negocios cerrados en Cartagena

Con el propósito de mantener el orden público y la seguridad durante esta Semana Santa 2022, la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana en articulación con la Policía Metropolitana, Armada Nacional, Migración Colombia, Secretarías y dependencias del Distrito y demás autoridades, realizaron caravanas simultáneas de seguridad en los barrios San José de los Campanos, Los Caracoles y San Francisco.

La puesta en marcha de este plan, liderado por la Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana (e), Paola Pianeta Arango, permitió la suspensión de cuatro establecimientos de comercio de manera inmediata. En San José de los Campanos (2), en el barrio Medellín (1) y en San Francisco (1).

En San Francisco

Se hizo el cierre preventivo de 5 establecimientos, recuperación del espacio público invadido, cierre de tres casetas, requisa y verificación de antecedentes a 210 personas por parte de la Policía.

Se solicitó el carnet de vacunación, y el cumplimiento a las medidas de bioseguridad a las personas que se encontraban en los establecimientos de comercio.

San José de los Campanos

Se verificaron seis establecimientos de comercio. Sala de Juegos Los Recuerdos de Ella, Tienda y Terraza la Bendición de Dios, Disco bar La Farra, Sala de Juegos Zafiro, Tienda y Terraza La Kibulyc y Disco bar San José. A los últimos dos comercios se les realizó suspensión temporal de la actividad por no contar con la documentación establecida.

La Policía realizó 150 requisas a personas, así como verificación de antecedentes.

Caravana en Los Caracoles

Igualmente, con personal de Policía Nacional, Bomberos y Alcaldía Local 3 se realizó la jornada de seguridad con las siguientes Intervenciones: Terraza y Máquinas Pagamonedas Sofía, en el barrio Medellín, suspensión por tres días por no contar con la documentación requerida para su funcionamiento; Son Vallenato en San Francisco, suspensión por tres días por no contar con documentación requerida para su funcionamiento; Discoteca Gastro Bar La Macarena, cierre preventivo por no contar con derechos de autor; Gastro bar Param Pampam cierre preventivo por no tener documento DADIS; Casa Corona gastro bar, cierre preventivo por no contar con certificado de Bomberos.

Se realizaron 120 requisas y se logró la incautación de un arma traumática.

Así mismo, se hicieron controles en el Centro Histórico, verificando documentación a establecimientos de comercio.