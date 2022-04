DADIS reconocido a nivel mundial por su trabajo contra el dengue

El trabajo que ha realizado el Departamento Administrativo Distrital de Salud, DADIS, en la lucha contra el dengue ha sido reconocido y exaltado a nivel nacional e internacional.

Las acciones emprendidas en medio del inusual pico epidémico que afrontó la ciudad en 2021 fue escogido como ejemplo para mostrar en el lanzamiento de la Iniciativa Global de Arbovirosis por parte de la Organización Mundial de la Salud.

La directora del DADIS, Johana Bueno Álvarez asegura que fue un verdadero desafío, que se presentó justo cuando se atravesaba por uno de los peores momentos de la pandemia, durante la cual desde el DADIS se trabajó sin descanso para hacerle frente al Covid-19, convencidos que era lo peor que tendrían que afrontar, pero lejos de eso se registró uno de los brotes epidémicos por dengue más agresivos de los últimos años, lo que obligó a redoblar los esfuerzos.

“En medio de la crisis logramos generar conciencia en todos los sectores y actores, sensibilizar al talento humano en salud en la sospecha de la enfermedad y la correcta notificación de la misma, fortalecer la vigilancia epidemiológica con búsqueda activa comunitaria e institucional, lograr involucrar a las empresas de aseo, los líderes comunitarios, las eps, y diferentes artistas y deportistas locales y nacionales que sumaron fuerzas para luchar contra la enfermedad que dejó muchas pérdidas” declaró Bueno Álvarez.

Añadió la directora del DADIS que: “con la oportuna intervención del Equipo Funcional de las Enfermedades transmitidas por vectores se logró el diseño y la implementación de la ruta de atención para Dengue que permitió un estricto seguimiento, para los casos manejados ambulatoriamente a fin de prevenir complicaciones y muertes”.

En lo corrido de este año no se han registrado muertes asociadas con Dengue en Cartagena y para equipo humano del DADIS esto no es más que el galardón a todo el esfuerzo realizado, sin embargo, nuestro trabajo no ha terminado ni menguado, continuamos comprometidos y perseverantes en la lucha contra el mosquito transmisor.