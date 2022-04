Concejo de Cartagena pide a Alcaldía desglosar proyecto de nuevo empréstito

La Alcaldía de Cartagena radicó una incorporación por más de 25 mil millones de pesos los cuales no fueron ejecutados durante la vigencia 2021. En la plenaria se expusieron las razones y las dependencias que no ejecutaron estos recursos, los cuáles pueden ser trasladados para ser usados bajo los mismos parámetros de ejecución, durante el año en curso.

Los concejales solicitaron que el Distrito envíe la certificación de los recursos que no han sido ejecutados para ser estudiados.

Por su parte, temas como infraestructura educativa, saneamiento básico y el alcantarillado de Pontezuela y Bayunca fueron analizados por los 57 ciudadanos inscritos en la Audiencia Pública de crédito público presentado por el Distrito.

Serán 160 mil millones sumados a la deuda distrital que la administración está solicitando para invertir para el cumplimiento de metas y proyectos consignados en el Plan de Desarrollo 2020-2023, Salvemos Juntos a Cartagena.

El Concejo Distrital recibió con gran importancia cada una de las apreciaciones solicitadas por los ciudadanos, para analizarlas y fortalecer este proyecto de acuerdo que encierra varios temas de ciudad pero que debe ser analizado con lupa para decidir si es necesario seguir incrementando la deuda que tiene Cartagena.

Al finalizar la audiencia, el concejal Luis Cassiani aseguró que el Concejo Distrital ha trabajado por la educación y por el alcantarillado de Bayunca y Pontezuela.

"Hemos trabajado, no es justo que digan que el Concejo es culpable de todo, hemos estado de frente a las comunidades y hemos aprobado todas las incorporaciones que no tienen problemas legales que ha traído el alcalde. Estamos cansados de las faltas de respeto de Dau, queremos que muestre resultados, no hay cambios en ningún lado”.

En el mismo sentido, el concejal Julio Bejarano afirmó que el Distrito está aprovechando la necesidad del pueblo para pedir créditos altos y no explica qué se está haciendo con los dineros que no han sido ejecutados durante la vigencia anterior. “Hemos aprobado incorporaciones por más de 6 billones en 3 años, pueden revisar los acuerdos, el Concejo no es la piedra en el zapato para la ciudad, las excusas las ha presentado el distrito”.

De la misma manera, el concejal Oscar Marín invitó a la comunidad para que hagan seguimiento a las sesiones de la corporación edilicia y puedan tener la información de primera mano sin ser desinformados. “El Distrito no está priorizando las necesidades de la ciudad y ha invertido en estrategias que no han mostrado resultados, como los préstamos para microempresarios, que hasta el momento no han presentado el primer nombre de algún beneficiado”.

El concejal Cesar Pion afirmó que de la misma manera que pasa con el Concejo, existe una mala relación entre el Distrito y el Estado, por lo que no hay recursos del orden nacional. “Nosotros queremos apoyar, pero el gobierno debe desglosar este pedido para priorizar las necesidades y asignar las ejecuciones que están presupuestadas en este crédito público”.

El concejal Carlos Barrios dijo que el crédito no es el único camino para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Pontezuela y Bayunca.

Barrios aseguró que existen otras fuentes de financiación y puso en duda la necesidad y la capacidad de ejecución que tiene el Distrito para la financiación de los 160 mil millones que pretenden asignar en lo que queda de gobierno.