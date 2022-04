Habitantes de Achí protestó para pedir garantías de elecciones atípicas

Con pancartas, habitantes del municipio de Achí en el sur de Bolívar protestaron para exigir garantías de las próximas elecciones atípicas que se desarrollarán el 24 de abril, donde se conocerá el nombre del nuevo alcalde.

La comunidad mostró su rechazo a un eventual nombramiento de un nuevo alcalde (e) a través de una terna enviada por el Partido Liberal y pidió al mandatario Vicente Blel Scaff dejar al director de seguridad ciudadana, José Ardila, quien venía desempeñando el cargo.

“Nosotros no queremos una terna de ningún partido queremos al encargado que lo estaba haciendo con transparencia. Los habitantes vamos a traer masas de todos los corregimientos y veredas, vamos a protestar pacíficamente porque la terna no nos da una garantía para el proceso electoral que se avecina. El encargado estaba siendo imparcial ha hecho las cosas con transparencia”, aseveró Yenis del Carmen Valdovino Torres, habitante del municipio.

“Solicitamos al gobernador que no se pase las leyes por la faja, que nos brinde garantías para un proceso electoral transparente. El actual alcalde encargado lo viene haciendo muy bien, no queremos que encargue a nadie de la terna del Partido Liberal porque si las elecciones fueron declaradas nulas el partido ya no tiene alcaldía aquí”, manifestó José Elías Najar.

Cabe recordar que el Tribunal Administrativo de Bolívar anuló la credencial del entonces mandatario Juan Carlos Becerra tras estudiar una demanda interpuesta por Yeimis Rojas Rojas, quien argumentó que el material electoral había sido quemado en algunas poblaciones pertenecientes a esa jurisdicción durante los comicios.