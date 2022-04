Fuertes lluvias deja afectaciones en cultivos y viviendas de Puerto Boyacá

El capitán Fernando Yepes, comandante del Cuerpo de Bomberos de Puerto Boyacá afirmó que las fuertes lluvias generaron afectaciones en al menos 5 veredas con las inundaciones causadas por desbordamiento de quebradas y en especial el río Guaguaquí perjudicando pastizales y cultivos del municipio.

“El municipio no ha sido ajeno a la ola invernal, es así que ayer, 5 de abril sobre las 4 a.m., se presentó un fuerte aguacero en el oriente de Puerto Boyacá afectando las veredas de Puerto Romero, Ermitaño, Pozo dos, Puerto Pineda, El Trapiche y Naranjo, estas lluvias conllevó que toda las fuentes hídricas desde el pequeño cause está la mayor quebrada presentarán incrementos súbitos, generando inundación en predios, terrenos, sitios de pastoreo y en Puerto Pineda la afectación de al menos 6 viviendas levemente”, expresó Fernando Yepes.

El capitán agregó que no se presentaron pérdidas humanas, y sobre las 5 a.m., la población logró levantar los enceres para dar solución a las afectaciones.

Yepes sostuvo que la creciente súbita del río Magdalena podría llegar a una alerta roja en esta ola invernal, sin embargo, con la Unidad de Gestión del Riesgo municipal y la alcaldía buscan alternativas para dar solución en este inicio de temporada de lluvias para el municipio.

Por su parte, el Ideam tiene alerta por el incremento de los ríos Ermitaño, Magdalena y Caño loco que podría afectar otras zonas del municipio.