Zona rural de Cúcuta en emergencia por inundaciones

Cúcuta

Las comunidades de la zona rural, del corregimiento de Buena Esperanza llamaron la atención del gobierno local para pedir ayuda ante la emergencia invernal que se esta presentando como consecuencia del desbordamiento del río Zulia.

Desde hace una semana los residentes de este sector han venido sufriendo los embates de las lluvias que los mantienen cercados teniendo en cuenta los estragos causados al desviarse el cauce del río en esa zona.

Rivelino Martínez líder comunal dijo a Caracol Radio “estamos viviendo una situación muy dramática, el rio pierde el rumbo y arrasó con todo. Nuestros cultivos de cacao, limón, mango, plátano y arroz han quedado debajo del agua”.

Explicó el dirigente comunal “por acá no ha venido nadie, siempre nos hacen anuncios, pero no hay un trabajo que permita superar los embates del invierno, no hay un compromiso real por hacer algo y siempre ocurre lo mismo”.

Finalmente pidió a las autoridades locales trabajar por la atención que necesitan las familias damnificadas, los propietarios de las fincas que han quedado a la deriva, desprotegidos y con innumerables pérdidas”.