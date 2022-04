Procuraduría pide plan para garantizar prestación de coches turísticos

La Procuraduría Provincial de Cartagena reiteró a la Alcaldía la necesidad de tomar medidas pertinentes por parte de cada una de las entidades involucradas como el DATT y la Umata, para garantizar la prestación del servicio de coches turísticos dentro de los parámetros y condiciones establecidas en los decretos distritales.

En la misiva enviada al alcalde William Dau, el Procurador Provincial, Javier Mauricio Porto, solicitó al mandatario presentar un plan de atención integral que garantice la prestación del servicio de cocheros turísticos, protegiendo las condiciones de salud y medioambientales de las comunidades en Chambacú y Marbella y el buen trato de los equinos.

El Ministerio Público manifestó que de acuerdo con los informes recibidos por las autoridades distritales, las condiciones de operación de las pesebreras de Chambacú y Marbella no cumplen con los lineamientos establecidos por el Dadis, aspecto reiterativo en los tres informes allegados.

“Por otra parte el informe de DATT no permite evidenciar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en las diferentes regulaciones distritales como lo son el peso de los coches con los aperos no deberá ser superior a los 525 kilos y el número de pasajeros no podrá exceder de cuatro adultos con pesos promedios de 70 kilos o tres adultos con igual promedio de peso y dos niños menores de 12 años”, advirtió la Procuraduría.

El órgano de control cuestionó que entre el 20 de diciembre de 2021 y el 28 de enero de 2022 se presentaron cuatro caídas o resbalones de caballos sin que se evidencie actuaciones de seguimiento.

“Este es una de las intervenciones más oportunas que está dando la Procuraduría porque se está advirtiendo en muchas oportunidades que tiene que tomar los correctivos porque es por todos los frentes. Yo pienso que son campanazos que le están dando a nuestras autoridades”, manifestó la activista animalista, María Victoria de Zubiría.