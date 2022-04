Excandidato de Alianza Verde, Felipe Robledo herido y atracado en Medellín

Un excandidato a la cámara de representantes del Quindío de la Alianza Verde fue víctima de un atraco en la ciudad de Medellín, los delincuentes le dispararon con un arma traumática.

Se trata del abogado quindiano Felipe Robledo que a través de redes sociales relató el susto que vivió en Medellín cuando delincuentes le robaron la cadena y le dispararon en una de las extremidades inferiores, por fortuna el político quindiano se encuentra fuera de peligro.

Y desde una clínica en la capital antioqueña narró “amigos les cuento que cuando me dirigía de Medellín a Bello aquí en Antioquia fuí víctima de delincuentes que con arma en mano me robaron la cadena, pero además me dispararon en una de las piernas, fue muy cerca, pero gracias a Dios estoy bien y la vida vale más que una cadena, por eso cuídense, cuiden a sus familias”