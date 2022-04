En el Poblado atracaron al presidente del Concejo de Medellín

El pasado fin de semana el Concejal y presidente de la corporación, Lucas Cañas fue víctima de los ladrones en el sector de la 10 cerca del Parque Lleras en el Poblado sur de Medellín, allí le robaron unas cadenas y un reloj cuando terminó de comer.

Según el relato de la víctima, en la medianoche del sábado y comienzo del domingo llegó con su esposa a un reconocido restaurante de la zona, allí parqueo el vehículo mientras compraba la comida y cuando lo hizo junto con su pareja regresó al carro, ella ingresó, cuando el Concejal Cañas pretendía hacerlo fue encañonado por un hombre que con palabras soeces le reclamó los objetos personales.

“Yo intenté disuadirlo, calmarlo, pero el hombre estaba agresivo y muy asustado me jaló las cadenas, me las arrancó del cuello y después me pidió el reloj con insultos, yo de nuevo traté de disuadirlo él cargó el arma y ahí ya resultó imposible y ya lo que estaba en juego era mi vida”, relató la víctima.

Agregó que el ladrón huyó corriendo y casi una cuadra más adelante lo estaba esperando el cómplice en una motocicleta en la que escaparon del sitio, incluso en contravía. El Concejal lamentó la situación porque minutos antes había despachado a su escolta particular porque ya se dirigía a su domicilio a descansar. Además, recalcó que es una situación que día a día les está ocurriendo a los ciudadanos.

“Si tenemos que hacer una reflexión de que se necesitan extremar medidas y consolidar una estrategia de seguridad clara y concreta para la confianza ciudadana y la libre circulación de la gente”.

El Corporado ya interpuso la denuncia respectiva ante la fiscalía. Además, indicó que está evaluando la situación para identificar riesgos y decidir si solicita la escolta policial a la que como presidente tiene derecho, pero por ahora solo está pensando en trasladar la problemática al Consejo para hacer un debate de control político sobre las acciones de la administración en temas de seguridad.