Partido Liberal en el Tolima apoyará a Gustavo Petro a la Presidencia

Los integrantes del Partido liberal del Tolima se convierten en los primeros militantes que en una convención regional deciden apoyar a un candidato a la Presidencia sin que la Dirección Nacional haya dado a conocer que postura asumirá frente a la contienda electoral del mes de mayo.

En una reunión realizada en Ibagué en la que participaron representantes de 40 municipios, se decidió apoyar al candidato presidencial Gustavo Petro y Francia Márquez debido a que según los liberales esta propuesta es la que más se acerca a los postulados de este sector.

“La Dirección Nacional no ha convocado a una convención que es el instrumento mediante el cual el partido podría proclamar formalmente el candidato a la Presidencia a la República, en ese sentido en el Tolima atendiendo el llamado de las bases realizamos la convención a nivel departamental en la que tomamos la decisión”, dijo César Picón, militante de esta colectividad.

En la reunión se realizó una proclama con seis puntos entre los que se destacan la coincidencia en la necesidad de ejecutar una reforma rural que provea tierra fértil y medios de producción a millones de campesinos que por siempre han vivido en la pobreza y el olvido, para desatar una revolución en la producción agrícola y agroindustrial que provea empleo y crecimiento económico. Revisar los Tratados de Libre Comercio y la Política Arancelaria, para proteger y potenciar la industria nacional.

“Apoyamos la transición hacia una economía diversificada, que se desprenda paulatinamente de la alta dependencia de los fósiles y que sustente su crecimiento en energías limpias y en el saber. Somos defensores del agua y la vida”, reza en uno de sus puntos el comunicado dado a conocer.

¿Qué harán si el Partido Liberal a nivel nacional decide apoyar otra propuesta?

“En la región ya tomamos una decisión, esa decisión no va a ser cambiada así el partido tome otro rumbo, no hay posibilidad de una convocatoria de convención nacional o no se ha hecho, no se ha mencionado nada, no se ve la posibilidad, ni tampoco se ha hecho una convocatoria para escuchar a los lideres de las regiones”, puntualizó Picón.

La decisión será notificada esta semana a la Dirección Nacional Liberal para que se tenga en cuenta la opinión de los militantes de la región.