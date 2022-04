Centrales obreras critican cifras sobre desempleo en Cúcuta

Las centrales obreras nuevamente reiteraron sus dudas frente a las cifras que entregó el DANE, de la desocupación en el país, de las cuales señalan que no muestran la realidad del impacto de la desocupación en el área metropolitana de Cúcuta.

La ciudad no se observa la constitución de nuevas empresas generadores de plazas laborales, el comercio y restaurantes, son los sectores con mayor reactivación frente a las ofertas laborales.

El estancamiento de la ciudad por la falta de obras de gran infraestructura también impacta en los niveles de desocupación; donde varios sectores poblacionales no logran acceder a condiciones mínimas de empleo, jóvenes, mujeres y adultos en edades de 40 a 55 años.

Leonardo Sánchez, dirigente sindical, dijo a Caracol Radio que, “el impacto no ha sido el más contundente, significativo desde el punto de vista económico, en el punto de vista laboral y social, no ha tenido impacto porque, si no se aterriza una política de generación de empleo desde el legislativo y ejecutivo, de nada va a servir”.

Lea además: Depositan rocas en trochas para evitar paso de camionetas a Venezuela

Agregó que, “se requiere que aquí, no se den más anuncios, sino una política seria, por parte del Gobierno Nacional”.

Señala que luego de casi cuatro años del actual gobierno la ciudad sigue sin encontrar una respuesta efectiva a este problema.