Denuncian acumulación de basuras en La Universidad
Habitantes del sector piden que los camiones recolectores de basura pasen más temprano.
Denuncian acumulación de basuras en La Universidad
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Bucaramanga
En pequeños botaderos de basura se han convertido las calles del barrio La Universidad de Bucaramanga, debido a la falta de conciencia ciudadana y los horarios de recolección.
Sus habitantes manifiestan que por tiempos de trabajo sacan los desechos desde las 5:00 a.m. y solo hasta después de las 11:00 a.m. arriban los vehículos de la EMAB, tiempo que aprovechan las aves de carroña para destrozar las bolsas y esparcir los desechos.
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"Los moscos, la basura regada nos afecta claramente. Pasa todas las semanas porque el camión pasa casi sobre el medio día y lo que pasa es que la gente saca la basura temprano. Como ve hay chulos, perros y recicladores", dijo Marta Pinilla, residente del sector.
La comunidad pide a la EMAB que los vehículos recolectores pasen más temprano para evitar estos inconvenientes que generan malos olores y un foco de infecciones.