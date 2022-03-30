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12 ago 2026 Actualizado 13:07

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Denuncian acumulación de basuras en La Universidad

Habitantes del sector piden que los camiones recolectores de basura pasen más temprano.

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En pequeños botaderos de basura se han convertido las calles del barrio La Universidad de Bucaramanga, debido a la falta de conciencia ciudadana y los horarios de recolección.

Sus habitantes manifiestan que por tiempos de trabajo sacan los desechos desde las 5:00 a.m. y solo hasta después de las 11:00 a.m. arriban los vehículos de la EMAB, tiempo que aprovechan las aves de carroña para destrozar las bolsas y esparcir los desechos.

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"Los moscos, la basura regada nos afecta claramente. Pasa todas las semanas porque el camión pasa casi sobre el medio día y lo que pasa es que la gente saca la basura temprano. Como ve hay chulos, perros y recicladores", dijo Marta Pinilla, residente del sector.

La comunidad pide a la EMAB que los vehículos recolectores pasen más temprano para evitar estos inconvenientes que generan malos olores y un foco de infecciones.

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