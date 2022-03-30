Hay cupos para más de mil becas de educación superior en Bucaramanga
Son 36 programas técnicos y tecnológicos que se están ofertando en 11 universidades de Santander.
Hay cupos para más de mil becas de educación superior en Bucaramanga
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Bucaramanga
Son 1.325 becas de educación superior que está ofreciendo la Alcaldía de Bucaramanga para jóvenes de estratos 1,2 y 3.
Este proyecto buscar apoyar a los estudiantes graduados de instituciones públicas con programas técnicos y tecnológicos de reconocidas universidades en Santander.
Puede leer:
- Desde hoy se aplica tercera dosis para jóvenes en Bucaramanga
- Investigan muerte de mujer en Aguada, Santander
Hasta el próximo ocho de abril está abierta la página de la Alcaldía para que los interesados se inscriban, indicó Ana Leonor Rueda, secretaría de educación de Bucaramanga.
"Las becas están orientadas a carreras técnicas y tecnológicas. Es de anotar, que son 36 programas que se están ofertando en 11 instituciones como la Universidad Industrial de Santander, entre otras".
Para más información consulte aquí.