Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

12 ago 2026 Actualizado 13:07

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Educación
Bucaramanga

Hay cupos para más de mil becas de educación superior en Bucaramanga

Son 36 programas técnicos y tecnológicos que se están ofertando en 11 universidades de Santander.

Hay cupos para más de mil becas de educación superior en Bucaramanga

Hay cupos para más de mil becas de educación superior en Bucaramanga

00:00:0000:06
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga
Añadir Caracol Radio en Google

Bucaramanga

Son 1.325 becas de educación superior que está ofreciendo la Alcaldía de Bucaramanga para jóvenes de estratos 1,2 y 3.

Este proyecto buscar apoyar a los estudiantes graduados de instituciones públicas con programas técnicos y tecnológicos de reconocidas universidades en Santander.

Puede leer:

Hasta el próximo ocho de abril está abierta la página de la Alcaldía para que los interesados se inscriban, indicó Ana Leonor Rueda, secretaría de educación de Bucaramanga.

"Las becas están orientadas a carreras técnicas y tecnológicas. Es de anotar, que son 36 programas que se están ofertando en 11 instituciones como la Universidad Industrial de Santander, entre otras".

Para más información consulte aquí.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir