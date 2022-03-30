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Hay cupos para más de mil becas de educación superior en Bucaramanga

Bucaramanga

Son 1.325 becas de educación superior que está ofreciendo la Alcaldía de Bucaramanga para jóvenes de estratos 1,2 y 3.

Este proyecto buscar apoyar a los estudiantes graduados de instituciones públicas con programas técnicos y tecnológicos de reconocidas universidades en Santander.

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Hasta el próximo ocho de abril está abierta la página de la Alcaldía para que los interesados se inscriban, indicó Ana Leonor Rueda, secretaría de educación de Bucaramanga.

"Las becas están orientadas a carreras técnicas y tecnológicas. Es de anotar, que son 36 programas que se están ofertando en 11 instituciones como la Universidad Industrial de Santander, entre otras".

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