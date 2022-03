Fin de semana en Huila dejó 32 personas capturadas

Varios hechos delincuenciales se registraron durante el fin de semana en el Huila, las autoridades reportaron que se logró la captura de personas que cometieron delitos como hurto, homicidio y tráfico de estupefacientes.

Entre las capturas más relevantes se tienen la de 5 hombres por el delito de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, 13 por tráfico de estupefacientes, 4 por lesiones personales y violencia contra servidor público, 3 hurto calificado y agravado y 7 por otros delitos.

Sumado a lo anterior, se realizó la incautación de 2 armas de fuego, 3 armas traumáticas, 46 armas blancas, recuperaron 2 motocicletas e incautó mercancía por un valor superior a los 180 millones de pesos.

Paralelamente, la Policía de Tránsito y Transporte del departamento, impusieron 51 órdenes de comparendos por faltas al Código Nacional de Transito, 15 de ellos por no obtener licencia de conducción, 9 por no tener revisión técnico-mecánica, 7 por no portar el seguro obligatorio y 13 por otras infracciones.