Villa Zuldany protestó en La Cordialidad por presunta ocupación de vía

Habitantes del barrio Villa Zuldany se tomaron La Cordialidad en el sur de Cartagena, con una protesta para exigir el regreso de la carrera 89. Según Waldy Vellojin, presidente de la Junta de Acción Comunal, esta vía le pertenece a la comunidad y presuntamente está siendo ocupada por la empresa Ingenal, constructora que ejecuta el proyecto Carioca Condominio.

"Tenemos una exigencia y es que nos devuelvan la carrera 89, nosotros adquirimos una propiedad con vías de acceso aprobada por Curaduría Urbana. El Distrito está apoyando a particulares y exigimos que nos tengan en cuenta porque la vía está siendo ocupada por Ingenal", expresó la líder.

De acuerdo con Waldy Vellojín, tienen documentos y acciones judiciales para probar que la vía sí le pertenece a la comunidad. Agregaron que por esta situación la movilidad se ha complicado para salir de sus hogares.

"Inicialmente tenemos la Curaduría donde aparecen los planos y reposa todo el proyecto urbanístico en el 2007. Aparte de eso tenemos una sentencia de primera y segunda instancia que condena claramente a Corvivienda que se nos devuelva la vía y sus calles pavimentadas, cosa que desde el 2015 no se ha cumplido", explicó la líder comunal.

La protesta se tomó el carril sentido Terminal - Bomba El Amparo durante varios minutos, generando un monumental trancón.

"Es un lote privado": respuesta del abogado de Ingenal

Caracol Radio consultó al abogado Ramón Sarabia, asesor jurídico de la constructora Ingenal, sobre el tema. El jurista insistió que este terreno es un lote privado y por tanto no hay afectación para la comunidad.

"Es un lote privado, un lote que no tiene ningún tipo de cargas para hacer entrega. La comunidad no es que no tenga salidas, tiene dos vías de entrada, una por El Pozón y otra por Villa Estrella. La comunidad está solicitando que se le dé apertura a un supuesto espacio público, esa decisión debe tomarla la inspectora de Policía el día jueves y estoy confiado en que la justicia va a determinar de que definitivamente no existe área pública, ni afectación a la comunidad", aseveró Sarabia.