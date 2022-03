Atacada fuerza pública en Teorama del Catatumbo

Momentos de pánico vivieron los habitantes del municipio de Teorama debido al fuerte enfrentamiento que se presentó entre un grupo en margen de la ley y la fuerza pública en pleno casco urbano, generando varios daños materiales a las estructuras que están aledañas a la estación de policía.

Durante varias horas se presentaron los enfrentamientos, obligando a las personas a resguardarse en sus viviendas para no ser afectados por los disparos que se estaban dando desde lo alto de la montaña.

Luis Serafin Vega Personero del municipio de Teorama, le contó a Caracol Radio qué es la mayor preocupación que se mantiene es que la población civil se encuentra en medio de el conflicto.

“Como personero municipal de Teorama me siento preocupado ya que en las últimas horas se presentó un fuerte enfrentamiento entre un grupo insurgente y la fuerza pública, esto se presentó en el parque principal en pleno centro y mantuvo una tensión en toda la población, ahora la situación es más complicado porque fue abandonado un cilindro que quedó cerca a las sede de la personería y la alcaldía municipal, hacemos un llamado los grupos insurgentes y la fuerza pública para no vincular a la población civil en este conflicto armado interno que vive el país”, dijo el funcionario.

Ante esta situación la alcaldía municipal de Teorama admitido recomendación a la población civil para no transitar en las inmediaciones del parque principal, no hacer publicaciones en las redes sociales que contribuyen a generar sobre la ciudadanía y poner en conocimiento de las autoridades la presencia de los elementos sospechosos o abandonados. De igual forma es indicado que no habrá atención al público este jueves 24 de marzo en las instalaciones públicas y se suspenden las clases en el colegio Emiliano Santiago Quintero.