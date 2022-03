Exsecretarios de la Alcaldía buscarán 300 mil votos para Petro en Antioquia

Al menos cien personas llegaron a las escalinatas de la Alpujarra para escuchar el discurso de Esteban Restrepo, Juan Pablo Ramírez y Juan Carlos Upegui, todos exsecretarios de la Alcaldía de Medellín que manifestaron hoy, abiertamente, continuar la campaña de Gustavo Petro en Antioquia.

Las personas llegaron con camisetas, pancartas y banderas, y hasta la Murga del Indigente del Independiente Medellín participó del acto.

Según Esteban Restrepo, el objetivo de la adhesión a Gustavo Petro es duplicar los 170 mil votos que sacó el candidato presidencial en la consulta del Pacto Histórico el pasado 13 de marzo en Antioquia.

“Convocaremos a otros actores que no hacen política, convocaremos a artistas, influenciadores y a cada una de las personas de la población civil. Acá en Antioquia hay que reconocer es en donde mejor le fue al candidato contrario y es en donde más oportunidad hay de crecer. Nosotros no estaremos en la estructura de Gustavo Petro sino que será otra estructura aparte”, afirmó el funcionario.

Para Juan Carlos Upegui, es claro que una premisa de esta campaña es restarle votos a Federico Gutiérrez, que es el candidato más fuerte en Antioquia con cerca de 800 mil votos que sacó en la consulta del Equipo por Colombia.

“Vamos a salir a liderar el cambio en Medellín y en Antioquia y a derrotar la campaña de miedo que el uribismo está cerniendo sobre todo el país”, argumentó el ciudadano.

¿De dónde saldrán los recursos? No aclararon con exactitud, solo manifestaron que será una campaña ciudadana y que no tendrá mayores gastos. No obstante, argumentaron que pedirán financiación de la campaña que ya existe de Gustavo Petro en Antioquia.