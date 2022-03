Reapareció Laureano Acuña reclamando transparencia en escrutinios

El senador Laureano Acuña hizo presencia este domingo en el Centro de Convenciones Puerta de Oro en donde este fin de semana se avanzaba en el escrutinio de las elecciones a Congreso el pasado 13 de marzo.

Acuña pidió a los funcionarios de la Registraduría y a los jueces que “haya transparencia” y no una “celeridad y lavarse las manos” en el marco de los escrutinios que se realizan. El senador tiene varios abogados en el lugar siguiendo el proceso de escrutinio.

“Ustedes son los responsables de que no se presentara los errores que se presentaron el pasado domingo 13 de marzo que terminaron perjudicando a muchos candidatos, incluso, yo, que salí perjudicado y puedo demostrar con pruebas claras de que a mí me están perjudicando no solo en Barranquilla, sino en municipios del departamento del Atlántico”, manifestó Acuña.

A Laureano Acuña le faltaron un poco más de 4.000 votos para reelegirse como Senador de la República.