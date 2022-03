Se prestarán servicios de urgencias a usuarios de la liquidada EPS Medimás

Después de que la Superintendencia de Salud anunciará la liquidación de la EPS Medimás, el panorama de incertidumbre entre los 203 mil usuarios que pertenecían a esta entidad en el departamento de Risaralda no se hizo esperar, panorama que no solo se sintió por parte de los afiliados sino entre las entidades prestadoras del servicio de salud.

Javier Darío Marulanda Gómez, secretario de Salud de Risaralda, afirmó que desde el momento en que se conoció la noticia se han venido realizando diferentes reuniones con el superintendente de salud, autoridades del departamento y gerentes de hospitales, donde el tema de mayor importancia es la no interrupción del servicio de salud para los usuarios, además de las garantías de contratación y pagos para la red pública.

"Frente al traslado de los 203 mil usuarios de Medimás hay varias inquietudes, lo más importante la atención de los usuarios que estos no tengan interrupción en sus tratamientos o en su entrega de medicamentos. Que el paso a las EPS receptoras, 6 de ellas existentes ya en el departamento y 2 nuevas, pueda hacerse sin tropiezo o barreras. Que también se garantice la contratación a la red pública porque sino sería un golpe falta a esta red que por tantos años nos ha servido a los usuarios", indicó Marulanda.

El secretario además mencionó que a pesar de que el traslado se hizo efectivo desde el pasado 17 de marzo a ocho EPS, estas aún no han contratado a los hospitales de primer, segundo y tercer nivel para atender a los pacientes, sin embargo, no se suspenderán algunos servicios como hospitalización y urgencias, los cuales serán prestados por la red pública. Además ratificó que aquellas EPS que cuenten con más de mil pacientes en un municipio, deben contar con una sede física en este.

"Es importante aclarar que no se suspenden los servicios; servicio de urgencias y hospitalización debe seguir prestándose, como secretario departamental de salud, le envió un mensaje a las nuevas administradores de planes de beneficio que llegan al departamento como en el caso de las que ya están, deben tener una oficina física si cuenten con más de mil usuarios, esto para poder resolver quejas o reclamos, entrega de medicamos eficientemente, no hacerlos desplazar de un municipio a otro, los principio de calidad, accesibilidad y oportunidad de la ley 100 no se negocian", ratifico el secretario.

Por último pidió el acompañamiento de alcaldes, directores locales de salud y gerentes de hospitales, estos últimos para que avancen en las negociaciones de contratación para que la población acceda al servicio de salud sin inconveniente.