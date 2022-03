Jamming Festival explica los motivos de la cancelción del evento en Ibagué

Las directivas de Buena Vibra Eventos EU propietarios del Jamming Festival que se iba a desarrollar en Ibagué, se pronunciaron a los motivos que originaron la cancelación de uno de los eventos más importantes que se desarrollaría este año en la capital musical de Colombia.

Según los organizadores del evento la cancelación de algunas bandas fueron cambiando el cartel propuesto para las personas que iban asistir al Jamming Festival.

Los primeros en anunciar su ausencia en al evento en el mes de diciembre del año 2021 fueron Vicentico, Maldita Vecindad, Jah Cure, Irie Kinz, la Sonora 100 fuegos, luego la banda Los Cafres declinó su participación debido a problemas de salud de uno de sus integrantes y el 14 de marzo del 2022 la banda Black Eyed Peas manifestó su no participación en el evento por motivo de fuerza mayor.

Se vino sumando al grupo de banda que cancelaron sus presentaciones Damian Marley, Ki Many Marley, Alborosie, Etana, Michael Rose, Delinquents Habits, Enanitos Verdes y Zona Ganjah, este último grupo señaló que no participaba debido que tiene convicciones de la no vacuna contra el COVID-19 y era uno de los requisitos del evento. También la banda UB40 FT Ali Cambell, confirmó el 17 de marzo su no asistencia al evento debido a que uno de sus integrantes dio positivo para COVID-19.

En medio del comunicado de Buena Vibra Eventos se indicó que otro de los factores que influyó para el no desarrollo del evento fue las amenazas que por medio de redes sociales recibió el director general del festival Jamming Festival, con el fin de salvaguardar la integridad, pruebas de esas amenazas que serán entregadas a la Fiscalía General de la Nación.

Buena Vibra Eventos señaló que ya se tenía el 90% del escenario montado, pidió disculpas a todas las personas afectadas y manifestaron que esperan logren entender los argumentos planteados para la organización del evento.

Alternativas para la devolución del dinero