Fuertes críticas al manejo de la educación en Cúcuta

Crece la preocupación y malestar por las actuaciones de la secretaría de educación qué no entrega resultados frente al plan de alimentación escolar las plazas docentes y el transporte escolar rural según advierten desde el concejo de la ciudad.

Esta situación esta generando la posibilidad de solicitar al alcalde de Cúcuta un cambio de manera urgente en esta secretaría, para lograr acelerar los procesos y que no se afecte el desarrollo del calendario escolar.

Los docentes aplazaron el paro que a nivel municipal pretendían adelantar la próxima semana, como protesta por las situaciones que se vienen presentando.

Carlos Dueñas concejal de Cúcuta dijo a Caracol Radio que, “he sido incisivo en qué la secretaría de educación no ha sido coherente en todas sus actuaciones tiene una ineptitud administrativa yo le he solicitado públicamente qué se retire del cargo, porque no ha podido dar con la talla que requiere está cartera en la ciudad”

Justificó la solicitud añadiendo que, “hoy encontramos una situación muy grave 45 días sin el PAE, en la zona rural no existe aún contratado el servicio de transporte escolar, no han sido contratados los maestros, esto lo veíamos venir y lo advertimos en su momento pero la secretaría ha tenido oídos sordos al respecto a las solicitudes del concejo municipal y le insisto para que sea coherente y quiera la ciudad y se aparte del cargo porque creo que no ha sido capaz de dar una administración eficiente a esa cartera”.

Desde la secretaría de educación se ha informado que el proceso del PAE puede ser adjudicado la próxima semana y que el proceso de convocatoria para las plazas docentes avanza acorde a la ley.