Fico aún no elige su fórmula vicepresidencial

El exalcalde de Medellín y candidato presidencial Federico Gutiérrez, aseguró que aún no elige su fórmula vicepresidencial porque el tiempo límite no se le ha cumplido, por ello sigue analizando quién podría ser su compañero, aunque no reveló nombres, no descarta que puede ser una mujer u hombre, pero sí, que debe ser muy trabajador, recalcó.

Además, dio un dato y es que esa persona tiene que ser de región para descentralizar el Estado para llegar hasta donde están las personas más necesitadas.

“Yo tengo cinco días hábiles para elegir la fórmula vicepresidencial una vez la Registraduría nos certifique la victoria del pasado domingo, al día de hoy no me ha llegado, yo sigo pensando en las regiones, yo sigo pensando que tiene que ser un persona cercana que le guste trabajar y honesta”, dijo Fico.

+Mientras que el también aspirante al primer cargo del país, Sergio Fajardo, de nuevo negó que haya contactado o sugerido a algún colaborador que contactara a Francia Márquez, para ofrecerle la vicepresidencia, pero además recalcó que solo ha hablado con la líder en dos ocasiones y solo para saludarla.

“Yo no sé quién le dijo o qué fue lo que dijo la persona que le haya dicho, porque yo escogía a Luis Alberto Murillo. Yo nunca he considerado a Francia Márquez, ni la estoy calificando a ella, de hecho yo he dicho que se destacó electoralmente y que hizo una campaña muy valiosa que tiene una voz y un significado en Colombia”, dijo Fajardo.

El otro aspirante que no ha elegido vicepresidente es Gustavo Petro, aunque se está a la expectativa de que su fórmula sea la misma Francia Márquez.