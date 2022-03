A Petro le dio miedo venir al debate de Medellín: candidatos

Varios medios regionales se unieron para realizar el Gran Debate presidencial que se realizó en la sede del periódico El Colombiano en el municipio de Envigado, los invitados eran Íngrid Betancourt, Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez y Gustavo Petro.

El debate inició pasadas las 7 de la noche y terminó a las 8:30 de la noche, los candidatos subieron al escenario con ropa casual, que no les permitía dejarlos ver elegantes, pero sin bien presentados y como es costumbre Fajardo sin correa y sin corbata, mientras que Fico sin corbata.

Los primeros 20 minutos estos dos candidatos iniciaron una confrontación motivada por el apoyo de Oscar Iván Zuluaga a Fico lo que fue reprochado por Fajardo quien le recalcó en varias ocasiones que era el candidato Uribe.

“Fico es una persona muy querida evidentemente, lo hace muy bien en los debates, es cariñoso y todo eso, pero es el candidato de Duque y de Uribe, lo puede maquillar lo puede tapar por un lado por el otro, pero ese modelo se agotó en Colombia, Colombia no va a seguir por el camino que viene, este es un pésimo gobierno que no va a tener continuidad”.

Lea también:

Ante estas afirmaciones la respuesta de Fico fue llamarlo arrogante y mezquino.

“Amí me sorprende escuchar a Sergio porque me parece además, mezquino, me parece arrogante y me parece mal amigo. Yo nunca me elegido en ningún cargo público con la ayuda por ejemplo de Uribe u otro sector. Cuando tú fuiste alcalde si te apoyaron, cuando elegiste a Alonso si te apoyaron y ahí si no les importó marcarse de uribistas, pero hoy se hacen los locos”.

Los candidatos llegaron con sus equipos de trabajo, incluidos los de prensa que escribían todo el tiempo en sus celulares, publicando en las redes y dándole uno que otro consejo a los políticos, solo un par de personas llegaron al debate portando publicidad política y fueron algunos colaboradores de Fico, los demás sin ningún distintivo de campaña.

Luego de este inició tensionante de ataques y respuestas se concentraron en las propuestas con las que pretenden convencer a los electores. A grandes rasgos se puede decir que el debate transcurrió de manera tranquila y sin sobresaltos.

Pero eso debió haber ocurrido porque el candidato Gustavo Petro, quien ha generado varias polémicas por las propuestas que ha hecho en debates anteriores no asistió. La ausencia del aspirante a la presidencia se dio por problemas para salir del aeropuerto de Bogotá, por lo menos eso argumentó, aunque el candidato Fico aseguró que él viajó en el mismo vuelo con Íngrid Betancourt y lo hicieron sin problemas. Esa ausencia fue aprovechada por los contrincantes para asegurar que a Petro le dio miedo asistir al debate en Medellín.

“Yo creo que cuando las personas no se presentan en estos espacios políticos es porque tienen miedo, yo creo que eso es una cobardía”, dijo Íngrid Betancourt.

Mientras que Fico dijo “porque ya lo cogimos en sus mentiras y eso es lo que demuestra el debate pasado. Porque ya no sabe ni qué responder y ya está incómodo en los debates”.

Sergio Fajardo dijo ante la ausencia de Petro “Él tendrá que responder, pero yo aquí estoy para mostrar qué significa la propuesta que va a ganar en Colombia y no es la propuesta del ausente que es el populismo, la forma de destruir diferente que nos lleva al abismo”.

Los dos candidatos paisas, Fajardo y Fico fueron al debate con sus respectivas parejas sentimentales quienes ocuparon la primera fila del auditorio y las dos mujeres muy concentradas en las intervenciones de sus parejas.