Tensión en magisterio por dificultades

Las autoridades en Norte de Santander tratan de conjurar una protesta del gremio de docentes por diversos factures que han agudizado el malestar en el sector.

La falta de nombramiento de docentes, las condiciones de algunos planteles educativos en su infraestructura, las inconsistencias en el proceso de adjudicación del PAE en Cúcuta tiene al magisterio pensando en la posibilidad de adelantar un paro que compromete 72 horas de parálisis.

Hugo Cárdenas, vocero de Asinort dijo a Caracol Radio que "no hemos encontrado un camino de solución u respuesta a lo que está pasando en muchos planteles educativos uno no entiende como a estas alturas no se ha podido avanzar en la solución de los problemas que están reportando de manera permanente los docentes en cada uno de los municipios".

Mientras tanto el secretario de educación del departamento Diomar Velásquez, dijo a Caracol Radio que "estamos buscando canales de diálogo, comunicación, acciones tendientes a superar los inconvenientes que se han registrado y que buscan subsanar cuanto antes estas reclamaciones justas de los educadores".

De no llegar a un acuerdo la manifestación se desarrollaría la próxima semana.