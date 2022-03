Alerta en el magisterio por problemas en el sector

El magisterio en Norte de Santander se encuentra en máxima alerta ante las dificultades que registra el sector y que ha traído consigo una serie de reclamaciones a las autoridades educativas.

Desde Asinort, el sindicato que los representa, su presidente Juan Carlos peña dijo a Caracol radio que "en estos momentos hay unas situaciones por las que está atravesando el sector que ameritan una respuesta por ejemplo el Pae en la ciudad de Cúcuta, la falta de docentes, la falta de contratación en algunos municipios y los problemas internos que se han registrado en algunos planteles educativos".

Precisó que "frente a este panorama vamos a desarrollar una serie de acciones, reuniones de trabajo, análisis, y acciones de reclamación por lo que viene ocurriendo y todo esto terminará en una asamblea informativa para dar paso a una jornada posiblemente de cese de actividades la próxima semana".

Indicó que "no tiene explicación en el caso e la ciudad que después de dos meses el Pae no llegue, no haya respuesta y la administración siga naufragando en lo mismo. Además, se hacen anuncios y compromisos y poco se cumple frente a la grave problemática que se tiene hoy.

Los docentes han advertido que la situación podría terminar en un paro de tres días por las dificultades que tiene el sector educativo.