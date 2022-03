Dueños de embarcaciones piden autoridad en Bahía de Cartagena

Los fines de semana principalmente, se están convirtiendo para los propietarios de embarcaciones fondeadas en la bahía de Cartagena (frente a Manga), en momentos muy incómodos, a raíz del tránsito de yates y lanchas a altas velocidades.

Caracol Radio conoció el testimonio de Catalina Tavera, quien reside en un velero, y señaló que si no existe control es posible que ocurra un accidente, según ella, porque estas embarcaciones con motores grandes no tienen en cuenta a vehículos menores, además de las grandes olas que producen.

"La queja es que respeten la velocidad, que no hace falta ir así porque se pone en riesgo la vida de la gente, porque no podemos olvidar que en la bahía hay un transporte importante de las personas que habitan en las islas y muchos de ellos no saben nadar", expresó Tavera.

La comunidad náutica hace un llamado para que se realicen operativos, y que el trabajo de las instituciones sea permanente.