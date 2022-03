Autoridades en alerta por problemática de piques ilegales

Es delicada la situación que se ha establecido en la ciudad de Cúcuta y los anillos viales de los municipios metropolitanos por los piques o carreras ilegales qué cada miércoles son citados en redes sociales.

Las autoridades buscan alternativas que no generen un mayor riesgo para los residentes en estas zonas afectadas y los transeúntes y conductores de vehículos que no están involucrados en esta situación una de las alternativas que ha sido analizada es solicitar el apoyo a la dirección nacional de tránsito y transporte para frenar esta situación.

Mayid Gene Beltrán, secretario de tránsito de Cúcuta dijo a Caracol Radio que, “la invitación a los ciudadanos es que por favor de manera respetuosa las calles no son para hacer piques, su vida, su integridad vale más y en la medida de lo correspondiente, en la medida que el servicio lo requiera, hay que decirlo, no se descarta el arribo de apoyo operativo para la ciudad que nos permita no solo hacer contención de esta situación”.

Las autoridades además hacen un llamado para evitar asistir a estas convocatorias que se realizan en redes sociales.