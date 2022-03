Candidato a la cámara por Antioquia dice que fue declarado objetivo militar

Miguel Gutiérrez, ambientalista y aspirante a la cámara de representantes por Antioquia publicó en sus redes sociales que fue víctima de una amenaza. El en chat le advirtieron que "lo declaramos objetivo militar". Y al final del texto, se identificaron como integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

El candidato dijo que se siente frenado para hacer campaña y teme por su vida "estoy prácticamente coartado sin poder hacer campaña porque desde que yo empecé en esta campaña me han estado intimidando y me han estado mandando mensajes. Nosotros tenemos enemigos muy poderosos y la gente está haciendo lo que sea para que no lleguemos, no sé si vivos pero por lo menos sin fuerza a las elecciones".

Aseguró que las amenazas no son nuevas. Dijo que otro compañero y otras organizaciones como la Veeduría Socioambiental y el Colectivo Somos del Río también han sido blanco de este tipo de amenazas, según él, por defender el agua y el territorio en el municipio de San Rafael.