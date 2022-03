A pesar de los esfuerzos de seguridad, Envigado se quedó corto en policías

En Envigado se han conocido recientemente varios casos de hurtos a mano armada que han llamado la atención de ciudadanos y las autoridades. Vamos al hecho más inmediato y luego al contexto.

En un video quedó registrado el momento en el que sujetos en una moto intimidaron con un arma a los ocupantes de una camioneta, a vista de los residentes del sector Alcalá en Envigado.

Mientras los presuntos ladrones amenazaban con dispararle a los pasajeros, se les llevaron celulares y una cadena de oro avaluadas en 2 millones de pesos. La Policía Metropolitana ya tiene identificados a los vehículos utilizados por los fleteros, según lo informó el coronel Rolfy Jiménez, comandante encargado.

“La Policía Nacional ya tiene indicios de los vehículos que estarían inmersos en este hurto, unas placas de un vehículo y una motocicleta que está siendo investigada por parte de la Policía. También verificamos los videos que se tienen al respecto de este hecho”, planteó el oficial.

Esta noticia, no obstante, tiene como todas un contexto. Al enterarse del suceso, el alcalde de Envigado, Braulio Espinosa, lanzó una señal de ayuda al Gobierno Nacional para aumentar el pie de fuerza ante el incremento en los casos de hurto.

El mandatario Espinosa recordó que en el año anterior dieron a conocer en Envigado la estrategia para que los municipios paguen el curso de los nuevos policías y estos en contraprestación, desarrollen su servicio en dicha localidad por un periodo de más de 3 años.

Envigado, en esta iniciativa, puso más de mil millones de pesos para pagarle el curso a 200 uniformados, pero hoy sienten que a pesar de que la estrategia se ideó en su casa, no los tuvieron en cuenta para darle inicio.

“Consideramos que fuera de que la estrategia fue lanzada desde acá y el hecho de no habernos tenidos en cuenta no está bien visto. Vienen aumentando los hurtos y no aumenta la fuerza pública sino que antes disminuye. Tenemos 228 policías y solo 126 activos en vigilancia, lo que es más que insuficiente para un territorio de 80 mil metros cuadrados”, manifestó el alcalde Braulio Espinosa.

¿Qué está haciendo Envigado para contrarrestar los hurtos y la otra multiplicidad de delitos?

Además de las 300 cámaras de inteligencia que hoy están instaladas en el municipio señorial, instalarán 90 más con una visión de 360 grados. En los próximos días entregarán 20 motos de policía para los patrulleros. Antes de que termine el mes inaugurarán la Subestación de Policía de la vereda Las Palmas, la cual pretende ser la más moderna en zonas rurales del país.

Volviendo al suceso reciente, la Policía Metropolitana invitó a la ciudadanía a no solo filmar los casos de hurto, sino también informar inmediatamente a las autoridades para que se puedan efectuar las capturas correspondientes.