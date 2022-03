No paran las denuncias a EPS de salud de Boyacá

Caracol Radio habló con Luis Vergara Daza, esposo de Ana Isabel Camargo quienes forman parte del servicio de Sanidad de la Policía Nacional, luego de trascurridos 2 años, no se le había entregado los medicamentos a la señora Camargo, y necesita de una cirugía en vesícula, ante esta situación Vergara protesto encadenado frente al Tribunal Administrativo de Tunja.

“Habían remitido los documentos para Bogotá, pero ahí nos hemos quedado esperando y le suspendieron el tratamiento desde el pasado 14 de diciembre, por este motivo me vi en la obligación de acudir a la protesta pacífica encadenándome, y debido a la presión de inmediato procedieron a hacer entrega de los medicamentos, los cuales fui a recibirlos en presencia de la oficina del honorable magistrado Felix Alberto Rodríguez”, expresó Luis Vergara Daza.

Luis Alfredo agregó que, con el fallo a su favor, la Policlínica de Tunja tendrán que entregar los medicamentos una vez los usuarios reciban la formula.

En un segundo caso, José Antonio León afirmó que Medimas no le ha consignado los recursos necesarios a la IPS Health and life, a la que pertenece su padre de 80 años de edad, Luis León, por lo que no ha podido recibir atención en casa.

“Mi papá tuvo un accidente cerebrovascular y una condición médica que lo tiene postrado en la cama, y está aquí con la atención denominada hospitalización en casa. El Hospital Regional Duitama dio unas órdenes especiales para él, sobre la manera de tratarlo con medicamentos, pero resulta que Medimás no le ha pagado IPS Health and life, y ordenaron suspender los servicios de enfermería”, manifestó José Antonio León.

Asimismo, Luis Antonio León indicó que entre pañales y las terapias que son realizadas a su padre alcanza su familia en gastos alrededor de 500 mil pesos diarios, por lo que hizo un llamado a la Superintendencia Nacional de Salud.

Por su parte, Valentina Sandoval indicó a Caracol Radio que la EPS Medimás no le ha entregado los medicamentos a su madre, Dory Mireya Ramírez quien se encuentra en medio de un tratamiento de cáncer.

“Ella es una sobreviviente de un cáncer muy grave, pero debe estar controlada con un medicamento que la EPS Medimás no le ha querido suministrar, para nosotros mensual es una tortura estar pasando por esto, porque es una quimioterapia que se tiene que tomar a diario, entonces un día que la EPS se tarde, para nosotros eso es fatal. Llevan muchísimos días de retraso y aún no responden”, expresó Valentina Sandoval.