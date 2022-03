Denuncian falta de garantías en esquemas de seguridad en el Catatumbo

Trabajadores dedicados a brindar protección realizaron varias denuncias por la designación de vehículos con un blindaje bajo y además con la dotación de armamento al que le hacen reparos y que impedirían una reacción acorde en zonas de conflicto como el Catatumbo, en Norte de Santander.

Giovanni Gallo, presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Analtraseg , dijo a Caracol Radio que, “hemos discutido con la Unidad Nacional de Protección (UNP) ,que el tipo de arma si es el adecuado más no el tipo de munición que se nos está entregando, quiero decir es la cantidad, por regulación de la BCCA dice que solamente se debe portar nueve tiros en cada proveedor teniendo en cuenta que nuestras armas tienen una capacidad entre quince y dieciocho balas, ante esto ya se le ha solicitado a varios directores que esto se actualice porque estamos frente a una amenaza muy severa y muy cierta, donde el enemigo o el ofensor no viene con proveedores como la capacidad que nosotros tenemos ,sino con unos hechizos con entre veinticinco a treinta tiros o armas largas”.

Agregó que, “además de esto se está estigmatizando también a los candidatos por las curules de paz, debido a que son personas que sus derechos fueron violentados por estos mismos grupos irregulares, llevando a que en muchos casos se revictimicen, ante los hechos que se han sucedido en contra de la integridad de ellos”.

Los trabajadores reclaman que los vehículos que se les ha asignado a estos aspirantes no están adecuados a lo que se necesita para el desplazamiento en estos territorios, esas camionetas primero no están aptas para el terreno en los cuales se mueven este tipo de protegidos ,esto lleva a que no se pueda garantizar su integridad y de los mismos escoltas, de que el vendaje que tiene es tipo 3 vulnerable a disparos de alto calibre como los utilizan los grupos armados irregulares como el Eln, las disidencias armadas, Los Pelusos y los grupos paramilitares, llevando esto a que no se pueda realizar ningún tipo de maniobra con estos automotores para poder escapar a estás retenciones y puestos de control, que realizan en las diferentes vías intermunicipales y secundarias en el Catatumbo”, expresó Gallo.

Las autoridades han advertido que tienen listo el Plan Democracia para garantizar el desarrollo de los comicios en todo el territorio nacional de acuerdo a la coordinación que se ha establecido con las diferentes entidades.