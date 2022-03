Antioquia tiene nueve municipios en alerta roja por las lluvias

Las lluvias siguen haciendo estragos en el departamento de Antioquia, por ello el Dagran reportó que actualmente hay nueve municipios en alerta roja porque estas poblaciones tiene una alta probabilidad de deslizamientos de tierra, estas poblaciones están ubicadas en las subregiones de Oriente, Suroeste y Valle de Aburrá.

Por este panorama de lluvias en las últimas horas dos poblaciones han reportado graves afectaciones, una es El Bagre en el Bajo Cauca, en la vereda La Corona hay 45 familias afectadas, mientras que en Villa Hermosa alrededor de 18, éstos caseríos están inundados por el desbordamiento de dos quebradas, pero la situación más compleja se reporta en la vereda Dos Bocas, allí la corriente se llevó el puente que comunica al caserío con el área urbana ubicada a unas tres horas de distancia.

“Quedaron incomunicados los estudiantes como el resto de los habitantes porque la creciente se les llevó el puente. A dos bocas no hemos podido subir porque la creciente ha estado muy alta y no ha podido bajar, no hemos podido pasar en los carros”, relató Kelly Feria, profesional de la oficina de Gestión del Riesgo de El Bagre.

La otra población es el municipio de El Carmen de Viboral también reportó daños en vías terciarias y viviendas por deslizamientos de tierra. En la vereda Boquerón se reportaron al menos 11 derrumbes de tierra en la vía.

Foto / Alcaldía El Carmen de Viboral

“En la vereda La Honda las fuertes lluvias generaron un deslizamiento de tierra que taponó la vía y tiene incomunicada parte de la comunidad, la afectación mínima sobre una vivienda y afectación sobre una obra transversal”, detalló Cristian Ospina, profesional de la oficina de gestión del riesgo de El Carmen de Viboral.

En la vereda La Esperanza una gigantesca roca cayó sobre parte de una vivienda y en la vereda La Florida un movimiento en masa afectó una vivienda y eso ocasionó daños en un tanque de tratamientos de aguas residuales.

En todos los eventos reportados ya hay maquinaria amarilla trabajando o la misma comunidad está apoyando la remoción de los derrumbes.