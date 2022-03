Más de 300 personas bloquearon la vía principal Turbo-Necoclí en Urabá

Este martes cientos de personas bloquearon la vía principal en el corregimiento el Totumo en el municipio de Necoclí. Esta carretera nacional comunica al Urabá antioqueño con Montería. Los manifestantes son unas 350 personas que conforman 74 familias que van a ser desalojadas de un predio que ocupan hace más de 30 años y que se oponen a abandonar, reclaman una solución de vivienda y permanecer en el sitio.

El alcalde Jorge Tobón, expresó preocupación porque en caso de persistir el bloqueo de la vía que los comunica con Medellín podrían comenzar a presentar desabastecimiento de algunos productos.

“Pero yo pienso que si esto pronto no le prestamos atención obviamente sí porque Necoclí es un municipio que se abastece de Medellín en un 90% y no podrían llegar. El miércoles comenzaría a llegar la verdura llegan la mayoría de esos productos, ósea que si no abren hoy mañana vamos a estar en serios aprietos porque obviamente no vamos a tener alimentos”, aseguró el mandatario.

Durante la tarde también se reportó un bloque en el sector de Coldesa entre las poblaciones de Apartadó y Turbo, se dice que en apoyo a los manifestantes de la vecina población de Necoclí.

Es de recordar que el predio que se pretende desalojar está en proceso de restitución de tierras y la única manera de permitir que los manifestantes permanezcan en él es que la alcaldía compre el terreno, pero este tiene un valor comercial superior a los 12 mil millones de pesos.

“Ellos dicen que no quieren salir del predio y que los dejen ahí, pero para eso debe haber una negociación con los nuevos dueños o los que están encargados de administrar el predio, no hemos podido financieramente porque el municipio de Necoclí no tiene forma económica para poder llegar a unos acuerdos económicos para compra el terreno, entonces están pidiendo que el gobierno nacional y departamental se unan y esas personas puedan permanecer en ese predio”, dijo el mandatario

El mandatario espera que se reúnan una comisión de las familias que van a ser desalojadas, la alcaldía, la gobernación y el gobierno nacional para acordar soluciones pacíficas y se levanten las protestas.