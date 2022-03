Alcalde Soacha ordena suspender construcción de viviendas en el municipio

Cuatro años y medio después de haber demolido este puente, sobre la calle 13 de Soacha, sigue en incertidumbre su construcción, y la historia de este puente se remonta al año 2016 cuando se dijeron que en ese año que se tumbaría el viejo paso y que supuestamente siete meses después estaría terminado.

En el 2019 , con la nueva administración, se pensaba que si se iba a realizar, pero llegó el 2020 y el alcalde Juan Carlos Saldarriaga en septiembre aseguró que ya iniciaran las obras, sin embargo hoy primero de marzo aún no ha empezado dicha construcción.

Fue por esto que ordenó suspender la construcción de viviendas en el municipio hasta que no se construya el puente de micos y se pueda dar una alternativa de movilidad a los ciudadanos, para que no tengan que utilizar la Autopista Sur y evitar el trancón.

"Se encargan de prometer a los que compran las casas que van hacer obras y después el malo es el Gobierno porque no las hacen... Por eso hoy di la instrucción de que APIROS no le llega a la municipios de Socha ni un viaje de sementó, ni un viaje del ladrillo más hasta que no termine la obra del puente micos. Así que no podrán vender una sola casa mas en Soacha y que me demanden y que me saquen de alcalde si quieren", asevero el alcalde.

Por otro lado en este discurso el funcionario anunció que no habrá cobro del impuesto predial para los campesinos que cultivan la tierra, como medida de protección a quienes garantizan el alimento.