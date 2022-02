Injusto que el presidente entregue la transversal sin terminar: Veeduría

Desde Sutatenza, El presidente, Iván Duque entregó la transversal del Sisga, corredor de cuarta generación (4G) que comunica el centro del país con los Llanos Orientales, con un recorrido que da inicio desde el sector del Sisga, atraviesa el Valle de Tenza entre Cundinamarca y Boyacá, y finaliza en el sector de Aguaclara, Casanare; sin embargo, ciudadanos de la región con carteles exigieron al Gobierno Nacional que se culminen las obras en un 100 %.

En medio de la protesta pacífica, Milena Porras, habitante del municipio de San Luis de Gaceno manifestó que: “Estamos inconformes porque nuestra vía no cumple las expectativas de los $1.5 billones que el Gobierno Nacional manifiesta que ha invertido, lo cual no es cierto, porque el contrato de estructuración no habla de eso, y, además, es una obra sin terminar con dos peajes qué fueron clasificados como 4G cuando no cumplen con ninguna condición para serlo”.

Por su parte, Leonardo Camargo, abogado coadyuvante de la veeduría del proyecto transversal del Sisga manifestó que la comunidad de San María y municipios aledaños están inconformes: “Es injusto que el presidente entregue la transversal sin terminar, cuando faltan arreglos en Puerto San Agustín, de vereda Calichana en Santa María que hay movimientos de tierra y eso no se ha corregido, lo mismo pasa en el sector Marrano, y también, un derrumbe en Cueva de Morgan, junto a la estación del peaje”.

Mientras una parte de la comunidad protestaba, otra la aceptaba que, aunque hay algunos pendientes, éstos son mínimos para el desarrollo que representa la vía. Francisco Rojas, veedor de la transversal del Sisga expresó que: “Hay un punto que suscita bastante discusión y es la estación del segundo peaje que queda ubicado en el municipio de San Luis de Gaceno, pero que inicialmente se había acordado, y que lo dicen los documentos, debió de estar ubicado en el departamento del Casanare”.