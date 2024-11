¿Cuáles son los municipios más fríos de Cundinamarca y del país? Temperatura es de 4,8 °C

Colombia, reconocido en el mundo como el país de la belleza, tal como lo ha llamado en varias ocasiones el presidente Gustavo Petro, debido a su increíble número de especies de fauna y flora, es un territorio en donde los climas y la temperatura lo hacen destacar.

De acuerdo a ProColombia y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el resto de países y sus habitantes perciben a Colombia como una nación especial y particular por su clima. “Un aspecto que sorprende a los extranjeros es la uniformidad de su clima a lo largo del año. Esto se debe a que el país está ubicado en la zona ecuatorial, por lo que no cambian las horas en las que sale el sol o cae la noche, y no se experimentan las estaciones como en la mayoría de los países del mundo.”

Adicionalmente, otra característica que hace especial al territorio tiene que ver con sus temporadas secas, que van de diciembre a enero y de julio a agosto. Además de las temporadas de lluvias que aparecen entre abril y mayo y de octubre a noviembre. Esto, por supuesto, varía cuando llegan los fenómenos de La Niña y de El Niño, tal como se está viviendo en este momento en la región.

El clima del país está influenciado también por la diversidad topográfica, lo cual lo lleva a tener varios tipos de pisos térmicos. Así como una importante diversidad de paisajes y de biodiversidad.

¿Cómo es el clima en Colombia?

De nuevo, ProColombia ha mencionado que el territorio nacional tiene climas cálidos, templados, fríos, páramos, zonas glaciares, tropical de estepa, y selvas tropicales. En donde cada uno se caracteriza por unos niveles de temperatura de la siguiente manera:

Climas cálidos: Las zonas influenciadas por este registran una temperatura superior a los 24 °C. Prueba de ello son el Pacífico, San Andrés, y la costa Caribe.

Las zonas influenciadas por este registran una temperatura superior a los 24 °C. Prueba de ello son el Pacífico, San Andrés, y la costa Caribe. Templados: En lugares como Medellín o Cali hay un clima con una temperatura que oscila entre los 17 °C y los 24 °C

En lugares como Medellín o Cali hay un clima con una temperatura que oscila entre los 17 °C y los 24 °C Zonas glaciares: Las áreas cauterizadas como zonas glaciares tienen temperaturas inferiores a los 6 °C. La Sierra Nevada de Santa Marta ha registrado este tipo de temperatura

Las áreas cauterizadas como zonas glaciares tienen temperaturas inferiores a los 6 °C. La Sierra Nevada de Santa Marta ha registrado este tipo de temperatura Tropical de estepa: La Guajira es uno de los ejemplos de este tipo de clima. En concreto se viven temperaturas altas, pocas lluvias mínimas y el territorio es con poca vegetación.

La Guajira es uno de los ejemplos de este tipo de clima. En concreto se viven temperaturas altas, pocas lluvias mínimas y el territorio es con poca vegetación. Selvas tropicales: Este suele ser un clima húmedo y caluroso, y superan los 27 °C. En el Amazonas colombiano se presenta esta variación.

Este suele ser un clima húmedo y caluroso, y superan los 27 °C. En el Amazonas colombiano se presenta esta variación. Fríos : La capital es un ejemplo claro del clima frío en donde hay días de 12 °C y 17 °C.

: La capital es un ejemplo claro del clima frío en donde hay días de 12 °C y 17 °C. Páramos: La característica de los páramos es llegar a los 6 °C y 12 °C. Tal como sucede en el Parque Nacional Natural Chingaza

¿Cuáles son los municipios más fríos de Cundinamarca?

Como lo vimos anteriormente, el país presenta una variabilidad climática importante. Ahora bien, en el centro del país se encuentra el departamento de Cundinamarca, reconocido por ser el lugar en donde está la capital, y con una importante riqueza hídrica y de paisajes.

En Cundinamarca se encuentran dos de los municipios más fríos del país. Se trata de Mosquera y Choachí. Mientras en Mosquera pueden llegar a los 5,0 °C por sus 2,500 metros sobre el nivel del mar, Choachí puede tener 4,8 °C.

Otros destinos de Colombia con baja temperatura, según el IDEAM, son Ipiales, San Sebastián, Cerinza, Duitama, Paipa, Toca, Saboyá y Tunja.