Hospitales públicos de Risaralda están en riesgo por deudas de las EPS

La situación es muy crítica desde el punto de vista financiero del que dependen muchos hospitales públicos de Risaralda, pues la única fuente de ingreso son los giros por prestación de servicio a las EPS, sin embargo, estos dineros no están llegando de manera fluida y con prontitud a las arcas de los centros asistenciales por lo que se podría tener muy pronto una crisis de salud por el cierre de algunos servicios, ya que hay hospitales que ni siquiera tienen con qué pagar la nómina de sus empleados y mucho menos pago a proveedores.

Olga Lucía Zuluaga, directora de la Asociación de Hospitales Públicos de Risaralda, indicó que la cartera supera los 150 mil millones de pesos, lo que pone en riesgo de operabilidad a varios hospitales públicos.

"El panorama no es el que uno quisiera, los problemas financieros siguen afectando de manera importante a todos los prestadores del servicio de salud, especialmente a los hospitales. Los centros asistenciales no pueden gastar si no recuandan, no pueden adquirir deudas ya que no tienen como responder, por eso es muy importante el flujo de recursos a través del pago de la cartera", explicó Zuluaga.

De estos 150 mil millones de pesos, varias EPS liquidadas como recientemente Coomeva, adeudan a los principales centros médicos de Pereira, también hay cartera pendiente de entidades como Medimás, que a diciembre del año pasado no había cumplido con las promesas de pago, también hay cartera de Asmet Salud, Pijao Salud entre otras.

Lea también: Defensoría advierte riesgo electoral en 10 municipios de Risaralda