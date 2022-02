Los hallazgos que provocarían la intervención al Hospital General

Caracol Radio conoció el informe de auditoría y los dos planes de mejoramiento rechazados, que hoy tienen al Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez al borde de una intervención por parte de la Superintendencia de Salud.

En total fueron 55 hallazgos que fueron notificadas a la entidad en octubre del 2021, luego de dos visitas en marzo y junio del 2021. Ante estos, el Hospital General presentó dos veces un plan de mejoramiento, que en las dos ocasiones fue rechazado, por no cumplir con la solución de los hallazgos.

Hallazgos sin planes de mejoramiento

De los 55 hallazgos inicial, cuatro no tiene un plan de mejoramiento aprobados.

1. El Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez ESE, durante la vigencia 2020, gestionó recaudo por cobro de cartera de prestación de servicios de salud de la vigencia corriente de un porcentaje de tan solo el 26% hecho que pudiese evidenciar deficiencias en la gestión de cobro, incumpliendo presuntamente lo establecido en el artículo 1° de la Ley 1066 de 2006, articulo 1 de Decreto Ley 1281 de 2002

Frente al plan de mejoramiento presentado por HGM, la Supersalud respondió

En la descripción de la acción de mejora, se manifiesta que se debe mejorar los tiempos de facturación y radicación para obtener un óptimo recaudo. Sobre el particular, la entidad debe tener un procedimiento en donde está contemplado los tiempos de radicación de lo facturado, dando a entender que no se está cumpliendo y generando el hallazgo respectivo. Se debe corregir la descripción de la acción de mejora y el indicador de la misma, dado que el hallazgo establece como objeto principal la cartera corriente, no el total de la cartera.

2. El Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutierrez ESE, realiza pagos por gestiones de cobro de cartera vencida a dos terceros por valor de $4.331 millones, paga $4.001 millones y tiene por pagar a febrero 28 $330 millones, se observa una comisión de $1.168millones causada en diciembre por un pago de Savia salud en el marco de la ley de punto final.

Adicionalmente, presenta presunta falta de austeridad y racionalización del gasto por valor de $1.007,5 millones, así:

Contrato 117C – 2020 Caso trazador FEDSALUD, duración 1 mes y 17 días. Valor del Contrato $4.801 millones

Valor de la hora contratada superior al promedio del mercado, para Aux de Enfermería, Jefe Enfermera y Terapia respiratoria, calculado 59.820 hrs por un total de $693. millones, para el total de los 8 subprocesos (UCI).

• Mayor número de personal al requerido en subproceso UCI piso 4sur 10 camas con

relación a la ocupación: 173 turnos de 12 hrs diarias Aux de enfermería, 78 turnos de 12hrs diarias Enfermeras, lo que representa un valor mayor de 76 millones mes.

➢ Contrato 18C – 2021 FEDSALUD $12.800 millones: 11 meses.

• Contrata el subproceso de UCI Nueva de 10 camas sin estar en funcionamiento, valor del subproceso $238,5 millones mensuales.

ORDENES DE COMPRA CON CASPHARMA Nos 3200117609 Y 3200117837 por valor total de 84, millones presuntos sobrecostos por valor de $21.064 en compras de guantes, batas pacientes y médicos, evidenciándose una deficiente utilización de los recursos y falta de austeridad en el gasto, conforme a lo establecido en el Articulo 1 de la Ley 1281 de 2002 y el articulo 6 de la Ley 1966 de 2019

Frente al plan de mejoramiento presentado por HGM, la Supersalud respondió

Se reitera que el indicador de la acción de mejora para el procedimiento de gestión de cobro de cartera no están dirigidos a subsanar el hallazgo y cumplir la meta establecida por la entidad, por lo tanto se debe ajustar a lo contemplado.

3. El Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez ESE , en la vigencia 2020 NO fue eficiente en la utilización de los recursos económicos, toda vez que sus ingresos operacionales fueron inferiores a sus costos y gastos impactando negativamente en los resultados operacionales del ejercicio, pérdidas operacionales, denotando ineficiencia en la utilización social y económica de los recursos del sector salud, conllevando a afectar la prestación del servicio, incumpliendo con los establecido en el Artículo 1 del decreto 1281 de 2002 y el literal k del artículo 6 de la ley 1751 de 2015.

Frente al plan de mejoramiento presentado por HGM, la Supersalud respondió

En la revisión anterior se solicitó modificar únicamente la forma en que van a desarrollar el plan de mejora, no en modificar el indicador que estaba bien planteado. El indicador propuesto en esta ocasión no busca subsanar el hallazgo, ya que los servicios contemplados en el portafolio de servicios prestados no son igual a los servicios retomados como estaba establecido en el indicador presentado con anterioridad.

4. El Hospital General de Medellín en los Estados Financieros terminados a diciembre de 2020, no revela la información relacionada con la estimación realizada del Deterioro donde incluya los factores que la empresa consideró para determinar dicha estimación, teniendo en cuenta que debe ser realizada de acuerdo a la evidencia objetiva del incumplimiento delos pagos a cargo del deudor y el análisis del desmejoramiento de las condiciones crediticiaspara cada uno de estos, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 2.4 y 2.6, Capitulo 1, de las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que nocaptan ni administran ahorro del público, incorporado en el artículo 1 de la Resolución 414 de 2014.

Frente al plan de mejoramiento presentado por HGM, la Supersalud respondió

El hallazgo establece de manera clara que: "El Hospital General de Medellín en los Estados Financieros terminados a diciembre de 2020, no revela la información relacionada con la estimación realizada del Deterioro donde incluya los factores que la empresa consideró para determinar dicha estimación.....". Es decir, únicamente se está mencionando la revelación de información en el Deterioro de Cartera, entonces el denominador del indicador no aplica al hallazgo, con lo cual no se podría medir el cumplimiento del PM para este ítem

Otros hallazgos con plan de mejoramiento aprobado

Entre otros hallazgos la Superintendencia Nacional de Salud encontró que el HGM contrataba personal sin revisar si cumplía los requisitos, como por ejemplo una profesional con estudios en cuidados paliativos en servicios oncológicos. Además de vincular personal sin los estudios de demanda.

Otros de los puntos resaltados por el informe fue la contratación de personal asistencial sin los cursos de soporte vital básico. No verifica el correcto pago de la seguridad social de sus contratistas, hizo desembolsos por mantenimiento de infraestructura sin los informes de actividades cumplidas, el servicio de urgencias no cumple con los estándares y el tiempo máximo de respuesta de 30 minutos en triage II y no tiene las condiciones de operación de calidad del servicio de obstetricia.

Finalmente, el Hospital General de Medellín No garantizó la atención oportuna de las víctimas de violencia sexual y no garantizó los protocolos de bioseguridad por la pandemia del COVID-19.