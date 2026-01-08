El terror en tiempos de Navidad se refleja en “Noche de Paz, Noche de Horror”

El rojo es el color en el que las salas de cine colombianas se tiñen desde el 8 de enero con la sangrienta cinta “Noche de Paz, Noche de Horror” (Silent Night, Deadly Night), dirigida por Mike P. Nelson, presenta un trauma de un chico que vivió un escandaloso episodio al presenciar el brutal asesinato de sus padres. Película con mucho gore, donde los ríos de sangre corren en la pantalla.

Protagonizada por Rohan Campbell, Ruby Modine, Mark Acheson, David Tomlinson, Erik Athavale y David Lawrence Bron “Noche de Paz, Noche de Horror” cuenta la historia de Billy que cuando era niño presenció el asesinato de sus padres a manos de un hombre disfrazado de Santa. Años después, el trauma se convierte en obsesión cuando él mismo se pone el traje rojo, transformando la temporada de alegría en una de terror, donde los “malos” pagan con sangre.

“Noche de Paz, Noche de Horror” tiene un arco de personaje, donde el protagonista es cautivado por la hija del dueño del lugar de trabajo, pensando que Billy podría tener una vida normal, sin el trauma que lo persigue, pero, no todo es bello. Distribuida por Diamond Films, “Silent Night, Deadly Night” se estrena en Colombia el 8 de enero.