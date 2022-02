El reto es trabajar en educación sexual: Pumarejo sobre aborto

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, se pronunció sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de despenalizar el aborto hasta las 24 semanas de embarazo.

El mandatario aseguró que, como alcalde, le corresponde acatar las disposiciones de las autoridades, así muchos estén o no de acuerdo.

Pumarejo se refirió al reto de trabajar por seguir educando en responsabilidad sexual, planificación y reducir el embarazo en jóvenes, para que las niñas no tengan que decidir entre la vida y la muerte por un aborto.

“Tenemos que trabajar para que haya más educación, para que las niñas entiendan que quedar embarazadas cuando tienen 12, 13, 14 años, les incrementa sustancialmente la probabilidad de no superarse y salir de la pobreza y al mismo tiempo propende para problemas familiares, así que nuestro esfuerzo estará en seguir convenciendo a nuestras niñas de que no tengan hijos cuando no están preparados para ellas”, precisó Pumarejo.

El mandatario dijo que la prevención es importante para un mejor futuro y evitar enfrentar un embarazo no deseado.