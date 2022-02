Aguantando frío estudian niños en Sotaquirá porque no entregan su colegio

Todo un drama están viviendo los niños de un colegio público de Sotaquirá en Boyacá: los pequeños estudian con sus manos ´congeladas´, aguantando frío, debido a que el ministerio de educación no les han querido agilizar la entrega de la infraestructura.

Hace 7 años al Colegio Adolfo María Jiménez de Sotaquirá, lo tumbaron y desalojaron para supuestamente reformarlo, ampliarlo y entregarlo a los niños con mejores condiciones para estudiar.

Hoy, tres semanas después de calendario escolar presencial en el 2022, los niños están improvisando paredes con pupitres apilados, bajo carpas, y aguantando frías temperaturas de menos de 5 grados, para poder recibir sus clases.

La situación, tiene indignados a padres de familia, profesores, estudiantes, y a su rector, Edgar Borda.

“En condiciones crueles, dramáticas y casi que infrahumanas, hemos tenido que poner a nuestros niños a estudiar. Lo advertimos hace un año por los mismos micrófonos de Caracol Radio, nuestro Colegio no tiene infraestructura, nos la demolieron dizque para construir una mejor, pero eso, hasta hoy, ha sido una completa mentira, una serie de incumplimientos. Los niños llegan muy temprano, y tienen que estudiar bajo carpas que no les cubren ni el frio en las mañanas (que a veces vienen con heladas), ni el sol intenso al medio día. Nos tocó improvisar salones y dividirlos con una especie de ´paredes´ que nos tocó hacer con pupitres apilados, para separar un curso de otro. Y ni hablar del servicio de alimentación escolar: aunque nos lo están garantizando, comer estos alimentos, se hace sobre el pasto, también, en ´comedores´ no comedores, todo improvisado”, detalló con indignación el rector de la institución.

La comunidad educativa eleva una solicitud al gobierno nacional para que le ponga la lupa y le exija al contratista de la obra del colegio Adolfo María Jiménez de Sotaquirá, que la entregue, para que al menos 250 niños de todos los grados escolares, primaria y bachillerato, puedan estudiar con condiciones dignas.

El rector hasta se vió obligado a no recibir nuevos niños en el colegio, porque no hay dónde acomodarlos.