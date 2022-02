Nueva crisis por falta de pago en hospital de Floridablanca

Vuelve la crisis en el hospital San Juan de Dios de Floridablanca, son 230 trabajadores que les deben sueldo de empresas prestadoras anteriores que laboraban en la entidad.

Por ejemplo, la empresa Core, les quedó debiendo diciembre y ahorros programados. Sin contar, que, al parecer, Sitrasander, se fue de la entidad debiéndole tres meses, según lo denuncian.



Mary Flórez, del sindicato del Hospital, dijo que cuando llegan recursos del Ministerio de salud, priorizan el pago para proveedores y los empleados quedan de última.

Puede leer:

"Le he pasado carta a la Procuraduría, a todas las autoridades, hicimos un derecho petición y no nos han respondido, los trabajadores están en la peor crisis de la historia, sin sus sueldos, no es justo que siempre los de la salud seamos los perjudicados".

Tras esta situación hay una programación de protestas en el hospital para que no solo el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, busque una solución si no para que la gerencia le dé prioridad en pagos a los empleados.