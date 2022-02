“Nos reunimos para limar asperezas”: Gaviria sobre reunión con Cesar Gaviria

De visita en Medellín el precandidato presidencial, Alejandro Gaviria, afirmó que sí se reunió con Cesar Gaviria el pasado 15 de febrero con la intención de limar asperezas personales

“En esa reunión no hubo apoyos, ni acuerdos, ni nada, fue una conversación para limar asperezas. Él reitero lo que ya le ha dicho a Colombia y es que el partido Liberal no va tomar ninguna decisión política antes del 13 de marzo ”, afirmó Alejandro Gaviria

El precandidato presidencial también habló sobre su reunión con Germán Vargas Lleras:

“No fue una reunión política, fue una reunión casual en la que hablamos de una columna de opinión que él escribió sobre por qué los candidatos no hablaban de un reforma a la justicia, no hay acuerdo con Lleras ni con Cambio Radical, ellos no tienen candidato presidencial”, agregó

Gaviria manifestó que tras su reunión con Cesar Gaviria hubo una molestia dentro de la Coalición de la Esperanza, este respondió que hablará con transparencia sobre sus encuentros e insiste que no hubo ningún acuerdo político