Autoridades fronterizas venezolanas reclaman por apertura comercial

Nuevas críticas han lanzado sectores afines al oficialismo venezolano por la negativa del gobierno colombiano de abrir el intercambio binacional y advierten que esperan que las próximas elecciones presidenciales en el país cafetero las gane un candidato progresista que tenga la intención de abrir la frontera comercial.

El actual gobernador del Táchira el chavista Fredy Bernal dijo que, "estoy yo de este lado que quiero la reapertura comercial y esta Iván Duque, del lado de allá, que no quiere reapertura comercial, lamentablemente sigue el bendito paso irregular, pero no por culpa de Fredy Berna, sino porque el gobierno de Colombia no piensa en los intereses del pueblo colombiano, de Norte de Santander".

Explico que, "Si esperamos seis años, apenas nos quedan seis meses, así que, vamos a prepararnos esperemos que ganen los sectores progresistas, los sectores afectos al pueblo, los sectores que no quieren guerra, los sectores que no son sumisos de los Estados Unidos, los sectores que amen un poco al pueblo colombiano, los sectores que enfrenten el narcotráfico, no los sectores del gobierno, como el de Iván Duque, al servicio del narcotráfico".

El gobernador del estado fronterizo ha acusado al gobierno colombiano del incumplimiento de los acuerdos para la apertura comercial de la frontera entre Norte de Santander y el estado Táchira.