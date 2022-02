"Esos políticos tradicionales no deben estar en el campus": estudiante UTP

En las últimas horas, algunos representantes estudiantiles de la Universidad Tecnológica de Pereira, se pronunciaron frente a la situación que se vivió con el candidato presidencial Sergio Fajardo, quien fue sacado del campus por un grupo de encapuchados, en el momento en que se dirigía a tener una conversación con algunos estudiantes que lo habrían invitado.

Caracol Radio conoció declaraciones de Valentín Campuzano, integrante del Comité de Bienestar Universitario de la UTP, en las que expresa que los jóvenes tomaron la posición de no permitir la presencia de "políticos tradicionales" o con "prácticas politiqueras" en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Pereira.

"Nuestra posición en estos momentos es que esos politicos tradicionales, esos partidos, o esas prácticas politiqueras, no deben estar en el campus universitario y más cuando no se tiene un compromiso claro con la educación superior", manifestó Campuzano.

Al respecto, el rector de la Universidad Tecnológica, Luis Fernando Gaviria, expresó que no tenía conocimiento de la visita de Fajardo por lo que no había un plan de contingencia o seguridad organizado e indicó también, que no podría asegurar los encapuchados que abordaron al candidato son estudiantes, pues la Universidad tiene libre acceso.

"No necesariamente tienen que ser estudiantes, pueden ser personas de afuera que entran a nombre de estudiantes o de estamentos a ejercer presiones indeseables. Yo no sabía que el doctor Sergio Fajardo iba a ir a la universidad porque no había un plan de contingencia, no habíamos hecho una preparación", indicó el rector.

En el momento de los hechos, una mujer adulta mayor y líder comunitaria del municipio de Dosquebradas que se encontraba en el campus, resultó herida por una esquirla de uno de los elementos explosivos que lanzaron al momento de retirar al candidato de la universidad.